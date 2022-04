A corrida à liderança do PSD ainda vai a meio-gás, mas os potenciais sucessores do atual líder, Rui Rio, Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva, já fazem contas para o final do jogo, antevendo repetir a proeza de Pedro Passos Coelho, quando, em 2010, venceu pela primeira vez as diretas do PSD e convidou os adversários derrotados, Paulo Rangel e José Pedro Aguiar-Branco para os órgãos nacionais.









Em nome da união interna, os dois candidatos, herdeiros do passismo, admitem colaborar e até propor ao opositor vencido a integração nos órgãos nacionais do partido.

Para já, o momento é de contagem de espingardas. O militante número um e antigo primeiro-ministro, Francisco Pinto Balsemão, apresentou-se esta sexta-feira como mandatário nacional de Moreira da Silva: “Nada tenho contra Luís Montenegro, mas como militante do meu partido entendo que Jorge Moreira da Silva é o melhor candidato para presidente do partido e futuro primeiro-ministro de Portugal.”





Este sábado, os dois candidatos e o ainda líder do PSD vão participar na Academia de Formação Política para Mulheres do partido que está a decorrer em Gaia. Ambas as candidaturas prometem percorrer todos os distritos do País e visitar as ilhas. Na próxima segunda-feira, Montenegro tem um encontro com militantes, no Funchal, Madeira.



42% dos militantes têm as quotas em dia



A menos de um mês das eleições internas do PSD, de 28 de maio, apenas 42% dos militantes têm as quotas em dia, condição indispensável para poderem exercer o direito de voto. Segundo o site do partido, até esta sexta-feira, 35 576 militantes têm quotas válidas do total de 85 550 militantes ativos. 10 de maio é a data-limite para o pagamento de quotas. Nas últimas diretas, realizadas em novembro de 2021, votaram 36 476 militantes de um universo de 46 664 com as quotas em dia. A abstenção ficou nos 21,83% .