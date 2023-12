Candidatos a secretário-geral do PS vencem em casa

Nas eleições internas do Partido Socialista (PS), Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro conquistaram a maioria dos votos nas regiões de onde são naturais.Embora tenha saído derrotado nas eleições, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, venceu em Baião por 218 votos contra um de Pedro Nuno Santos. Já o novo líder do PS venceu em São João da Madeira com uma margem de 68 votos face a três do adversário.Pedro Nuno Santos venceu , no sábado, as eleições diretas para secretário-geral do PS com 62% dos votos, tornando-se o sucessor de António Costa. O ex-ministro venceu com uma vantagem de 62%, contra 36% de José Luís Carneiro e 1% de Daniel Adrião.