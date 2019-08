Candidatos às eleições legislativas contam com sete milhões de euros para caça ao voto

Os candidatos às eleições legislativas de 6 de outubro vão ter direito a uma subvenção pública de cerca de 7 milhões de euros, de acordo com informação disponível no site da Comissão Nacional de Eleições (CNE).A fórmula para chegar ao valor da subvenção a atribuir tem por base o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que este ano subiu para os 435,76 euros.Esta verba é multiplicada por 20 mil no que diz respeito às eleições para a Assembleia da República, com a respetiva subvenção a corresponder a 80% (ver caixa ao lado) desse valor total, ou seja, o montante a atribuir é de 6 972 160 euros.Têm direito a subvenção pública os partidos políticos que apresentem, no mínimo, 118 candidatos efetivos e que elejam, pelo menos, um entre 230 deputados. De entre os partidos políticos que têm direito à subvenção, 20% da verba é distribuída em partes iguais e 80% na proporção dos votos validamente expressos.A subvenção é solicitada ao presidente da Assembleia da República nos 15 dias posteriores à declaração oficial dos resultados eleitorais, sendo que o Parlamento procede ao adiantamento, no prazo máximo de 15 dias a contar da entrega da solicitação, do montante correspondente a 50% do valor estimado para a subvenção.A subvenção estatal está entre as receitas que são legalmente permitidas obter para a campanha eleitoral, a par da contribuição de partidos políticos que apresentem ou apoiem candidaturas e produto de atividades de angariação de fundos para a campanha eleitoral.No que diz respeito a despesas, o limite máximo por cada candidato é de perto de 21 mil euros. Nesta matéria, estão também estabelecidas regras: "O pagamento das despesas de campanha faz-se, obrigatoriamente, por instrumento bancário que permita a identificação do montante e a entidade destinatária".O valor de 435,76 € é o montante de referência e equivale ao valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS). No ano de 2018, o IAS era de 428,90 €. O aumento depende do PIB e da inflação média dos últimos 12 meses.O IAS foi criado em 2006 pela Lei nº 53-B/2006, de 29 de dezembro, tendo entrado em vigor em 2007, com o objetivo de substituir o salário mínimo mensal como valor-base de referência para o cálculo e atualização das contribuições, pensões e outras prestações sociais.A atualização do IAS esteve suspensa ao longo de oito anos, mantendo-se o valor do mesmo em 419,22 euros desde 2009 até 2017, ano em que voltou a ser atualizado.As alterações à Lei do Financiamento dos Partidos Políticos e das Campanhas Eleitorais entraram em vigor em 2017, com o montante da subvenção pública destinada ao financiamento dos partidos a ser reduzido em 10% e o montante da subvenção para as campanhas eleitorais reduzido em 20%.Estas reduções, aprovadas na Assembleia da República, consagraram em definitivo cortes que eram transitórios e que terminariam em dezembro de 2016.Os partidos que não prestem contas da campanha são punidos com coimas variáveis. Os valores estabelecidos, de acordo com informação difundida pela Comissão Nacional de Eleições, vão desde os cerca de 7 mil euros (15 vezes IAS) e os 87 mil euros (200 vezes IAS).Além disso, não será paga a subvenção estatal a que o partido político tenha direito até à data da sua apresentação.