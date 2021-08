Candidatos do PSD às autárquicas são oradores no Fórum Nacional Autárquico

Os candidatos do PSD às Câmaras de Lisboa, Porto, Coimbra, Amadora e Figueira da Foz são alguns dos oradores do Fórum Nacional Autárquico do partido, que decorre este sábado à tarde em Faro e é encerrado pelo presidente, Rui Rio.

De acordo com fonte do partido, a escolha dos quinze oradores (12 candidatos a câmaras, dois a juntas e um a uma Assembleia Municipal) pretende dar visibilidade quer a "candidatos que nunca o foram", quer a outros "mais experientes", bem como a alguns que concorrem "às principais cidades" e também apostar na "diversidade", dando voz a três candidatas mulheres.

A iniciativa do PSD está marcada para as 16h00, no Teatro das Figuras, em Faro, a cerca de 70 quilómetros do Congresso do PS, que começa logo pela manhã e se estende até domingo, em Portimão.