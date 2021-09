Candidaturas ao Programa Regressar já aprovadas envolvem 9 milhões de euros de apoios do Estado

O total de 2 300 candidaturas aprovadas no âmbito do Programa Regressar, para apoio aos emigrantes que queiram voltar para Portugal, envolvem nove milhões de euros de ajudas do Estado, segundo os dados do Governo.

Em 31 de julho de 2021 havia "3 480 candidaturas, que abrangem mais cerca de 7 700 pessoas, e daquelas já estão aprovadas, ou em fase final de aprovação, 2.330, que abrangem mais de 5 mil pessoas, ou seja, cerca de dois terços das candidaturas foram já aprovadas", disse o secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, numa entrevista à Lusa conjunta com a Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.

Estas candidaturas já aprovadas implicam cerca de nove milhões de euros de ajudas do Estado, "dos quais seis milhões já efetivamente pagos", salientou o responsável do Ministério do Trabalho pela coordenação do programa.