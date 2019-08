Capitão de Abril Vasco Lourenço "fora de perigo" após sofrer queda

O capitão de Abril Vasco Lourenço foi internado no Hospital de São José, em Lisboa, e "é submetido esta quinta-feira a uma cirurgia, depois de ter caído em casa quando fazia arrumações", revelou aoo coronel Aprígio Ramalho, vice-presidente da Associação 25 de Abril.Vasco Lourenço "fraturou o cotovelo e o colo do fémur direitos" terça-feira à tarde e "foi de ambulância para o hospital" disse fonte do São José ao. Mas "já se encontra fora de perigo", acrescentou Aprígio Ramalho.O presidente da Associação 25 de Abril "está bastante combalido e com dores, mas confiante de que a operação vai correr bem", sublinhou o coronel Aprígio Ramalho. Vasco Lourenço atendeu o telefone ao, mas não quis acrescentar mais informações, dizendo apenas que estava "bastante cansado" e que precisava de "repouso".Esta é a segunda fratura que sofre no colo do fémur o também tenente-coronel, atualmente com 77 anos. Em 2014, teve uma indisposição na Associação 25 de Abril, durante um almoço-debate em que o convidado era o antigo bispo das Forças Armadas, Dom Januário Torgal Ferreira. Socorrido pelo INEM, após um desmaio, foi nessa altura conduzido para o Hospital de São José, tendo depois regressado a casa.No governo de Passos Coelho, Vasco Lourenço protagonizou o boicote dos militares às cerimónias oficiais do 25 de Abril no Parlamento por não lhe ter sido dada a palavra, quando ia criticar a política do Executivo.