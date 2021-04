A carga fiscal sobre as famílias e as empresas vai descer até 2023, para logo aumentar em 2024. A conclusão é do Conselho das Finanças Públicas (CFP) que analisou o Programa de Estabilidade (2021-2025) que estará esta quinta-feira em debate no Parlamento.Após a carga fiscal ter registado em 2020 um máximo histórico de 34,6% da riqueza nacional, as Finanças preveem que diminua 1,6 pontos percentuais do Produto ...