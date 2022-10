Carla Castro e Rui Rocha na corrida à liderança da Iniciativa Liberal

A deputada Carla Castro anunciou est aterça-feira a sua entrada na corrida pela liderança da Iniciativa Liberal (IL). "A notícia da saída do João Cotrim de Figueiredo da presidência da Iniciativa Liberal foi uma surpresa, merecendo uma séria ponderação. Assim, considero reunir todas as condições para liderar o partido nesta nova etapa de crescimento." Com estas palavras no Twitter, Carla Castro confirmou que vai disputar o lugar com Rui Rocha, o deputado liberal que é apoiado abertamente pelo presidente cessante.Rui Rocha disse aliás aoque João Cotrim de Figueiredo lhe comunicou que ia deixar a liderança duas semanas antes de anunciar publicamente essa decisão. Na altura, Cotrim de Figueiredo perguntou a Rui Rocha se tinha disponibilidade para se candidatar.Rocha também confirmou aoque vai contar com a mesma equipa que esteve com Cotrim de Figueiredo e com Carlos Guimarães Pinto. Ainda assim, rejeita que seja o candidato institucional. E afirma que vai ser um líder "mais próximo das pessoas, no metro, no comboio, na rua."Além de Cotrim, o deputado liberal tem o apoio declarado de mais três deputados (Joana Cordeiro, Patrícia Gil Vaz e Bernardo Blanco), enquanto o líder parlamentar se reserva para mais tarde e Guimarães Pinto não toma partidos.Entre as suas propostas, Rui Rocha destaca três bandeiras: a ligação ferroviária entre todos os distritos, a descida do IVA da construção e a gestão da água.