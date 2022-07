Carlos Carreiras já está a pensar na passagem de testemunho na Câmara de Cascais, e Miguel Pinto Luz, seu vice-presidente, é quem o atual presidente considera ser a escolha natural para candidato do PSD nas próximas autárquicas.Carreiras confessou aoque admite renunciar ao cargo se lhe aparecer um projeto motivador no setor privado que justifique sair mais cedo. Não podendo recandidatar-se, Carreiras avisou internamente que é preciso preparar a transição com tempo e sem sobressaltos.