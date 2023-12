Carlos César aceita convite de Pedro Nuno Santos para continuar como presidente do PS

Natural dos Açores, Carlos César foi presidente do Governo Regional dos Açores entre 1996 e 2012 e, depois, deputado à Assembleia da República entre 2015 e 2019. É também membro do Conselho de Estado.

Foi eleito presidente do Partido Socialista em novembro de 2014, por convite de António Costa.

Carlos César aceitou esta sexta-feira o convite de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista (PS), para se recandidatar a presidente do partido."O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, convidou Carlos César para presidente do Partido Socialista, convite esse que foi aceite", referiu fonte dos socialistas à Lusa, ao adiantar que a candidatura do ex-líder parlamentar socialista "será, ao que tudo indica, consensual".O Congresso do PS vai decorrer entre os dias 5 e 7 de janeiro em Lisboa.