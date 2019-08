Carlos César é o mandatário nacional do PS para as legislativas

Carlos César, presidente do Partido Socialista desde 2014, aceitou o convite do secretário-geral do PS, António Costa, para ser o mandatário nacional do Partido para as eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro.O anúncio foi feito através de um comunicado do partido.Além de presidente do partido, membro do Conselho de Estado e vice-presidente da Internacional Socialista, Carlos César já foi presidente do Governo Regional dos Açores, entre os anos 1996 e 2012, e foi o líder da bancada parlamentar na legislatura que agora termina, tendo decidido não se recandidatar ao cargo de deputado.