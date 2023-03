O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que a construção dos túneis de drenagem na capital, com o objetivo de condicionar a água da chuva e evitar as cheias, é "a obra do século" e é a "mais importante da cidade", apesar de ser "invisível".



O plano de drenagem de Lisboa tem um orçamento de 250 milhões de euros e está previsto desde 2008, na altura com outro executivo municipal, apesar de só estar agora a sair do papel.









