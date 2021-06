Carlos Moedas "ainda mais preocupado" com explicações de Medina sobre partilha de dados

O candidato do PSD à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, considerou esta quinta-feira preocupantes as explicações de Fernando Medina sobre o envio de dados para a Rússia, considerando "gravíssimo" que tenham existido outras situações semelhantes.

"Aquilo que Fernando Medina disse ainda me deixa mais preocupado", afirmou Carlos Moedas, referindo-se às declarações do presidente da Câmara de Lisboa, sobre ser "comum" na autarquia o enviado de dados "de pessoas que se iam manifestar, às instituições circundantes e a governos estrangeiros".

No entender do candidato do PSD à Câmara de Lisboa, Fernando Medina terá que explicar "em quantas outras manifestações, em relação a outros países", com regimes que "destroem os seus oponentes e que têm realmente uma atitude de não respeitar os direitos humanos, já fizeram isso".