Carlos Moedas cumpre primeira promessa após vitória surpreendente em Lisboa. Veja o momento

Carlos Moedas aguarda na fila do refeitório, onde vai almoçar com funcionários camarários

A coligação encabeçada por Carlos Moedas surpreendeu com os resultados alcançados nas eleições autárquicas deste domingo. A vitória em Lisboa levou o novo presidente da Câmara a cumprir a primeira promessa, almoçar com os funcionários da câmara no refeitório municipal do polo dos Olivais."É um gesto simbólico em relação à maneira como quero estar na governação desta Câmara Municipal e estou muito contente, será este e outros gestos que terei", começou por dizer."O sinal é ouvir as pessoas, trabalhar com elas, sou um homem de consensos, que gosta de incluir as pessoas nas suas decisões. Estou aqui a trabalhar para encontrar soluções para os problemas que sentem e é normal que esteja aqui. Não vamos fazer mais do que aquilo que é. É uma promessa que fiz sexta-feira e que estou aqui para cumprir, tenho imenso gosto de estar aqui com estes homens e mulheres que cuidam da nossa cidade e trabalham e vivem em condições muito difíceis" sublinhou Moedas."Conto com todos os partidos e vereadores", disse. "Tudo aquilo que são as minhas propostas serão trabalhados com todos os eleitos, com muito gosto. Já recebi mensagens de vários de outras forças políticas. Temos de deixar a política da fricção e passar para a política de construção de resultados, e a Comissão Europeia é talvez a melhor escola para trabalhar com todas as forças políticas e é isso que eu vou fazer"."Vamos começar a implementar medidas, não vamos falhar nas nossas promessas aos lisboetas. Temos pessoas com mas de 65 anos sem médico de família, essa será uma das primeiras medidas", reforçou."Já tive uma excelente conversa com Medina, vamos organizar tudo e estamos aqui todos com grande boa vontade dos dois lados, vamos fazer uma transição correta e genuína para bem de Lisboa e dos lisboetas. Não temos data para tomada de posse", disse Moedas.Carlos Moedas não esqueceu o governo, com quem espera trabalhar em conjunto no futuro. "É importante a Câmara da maior cidade do País ter a capacidade de desafiar o poder nacional como se passa em muitos países, mas é um desafio construtivo, para melhorar, escrutinar. Vamos ter esse desafio de trabalhar com um governo nacional que é diferente da opção política de Lisboa", assumiu.O próximo presidente da Câmara da capital diz ter "uma maneira diferente de fazer política, sem fricção e apenas concentrada nos resultados e pessoas". "Vou fazê-lo com pragmatismo, para termos uma cidade melhor e uma mudança que todos anseavam e muitos não esperavam. Contra ventos e marés, tudo e todos, aqui estamos, mudamos Lisboa", acrescentou.