Carlos Moedas diz que "PS negou Mário Soares e preferiu o extremismo"

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, discursou este sábado na abertura do 41.º Congresso do PSD, em Almada.



O presidente defendeu o Partido Social Democrata (PSD) e referiu que o "Partido Socialista negou Mário Soares e preferiu o extremismo", acrescentando que o 25 de novembro só veio mostrar que "o país não tem dono".







A reunião dos sociais-democratas é realizada a menos de quatro meses das primeiras eleições legislativas em que Luís Montenegro se apresentará como líder do partido.



Congresso do PSD atrai ex-governantes Leia também