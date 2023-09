“Sabemos”, “conhecemos”, “podemos fazer mais”. As palavras do presidente da Câmara Municipal de Lisboa ilustra o sentimento dos autarcas. A descentralização está em andamento mas para Carlos Moedas o “País precisa de mais municipalismo”. “Não podemos ficar a meio da ponte. Temos de atravessar”, disse o autarca no XXVI Congresso da Associação Nacional de Municípios, no Seixal.









Ver comentários