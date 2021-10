Carlos Moedas realça "toda a dignidade" na transição da presidência da Câmara de Lisboa

O presidente eleito da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, realçou como "muito importante" o convite para estar presente na cerimónia do 5 de Outubro, destacando "toda a dignidade" na transição da presidência do município da capital.

"É muito importante estar aqui, é importante, e é importante que as transições sejam feitas com toda esta dignidade que estamos a fazer entre o presidente da câmara e o presidente eleito, é importante para todos nós e para democracia", afirmou o social-democrata Carlos Moedas, em declarações aos jornalistas, à entrada para a cerimónia comemorativa do 111.º aniversário da Implantação da República, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Lisboa.

A cerimónia aconteceu num momento de transição política na Câmara Municipal de Lisboa, que marca o fim de 14 anos de gestão socialista, primeiro com António Costa (2007-2015) e depois com Fernando Medina, que perdeu as eleições autárquicas de 26 de setembro para o social-democrata Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), que esteve na sessão solene a convite do presidente cessante.