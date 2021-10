Transportes gratuitos para jovens e redesenhar a rede de ciclovia: As promessas de Carlos Moedas

Carlos Moedas discursa na tomada de posse como presidente da Câmara de Lisboa

Carlos Moedas, o presidente eleito para a Câmara de Lisboa, começou o discurso da tomada de posse a agradecer aos políticos presentes, nomeadamente, a Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, presidentes do PSD e CDS, respetivamente, partidos que o apoiaram na candidatura à autarquia.



"Neste tempo em que vivemos de distanciamento físico e digital revela-se mais do que nunca recuperar os nosso rituais. É isso que nos reúne hoje, a habital passagem de testemunho", disse Moedas. "Hoje assinalamos um passado que tem de ser honrado e respeitado2, referiu.



Carlos Moedas assinalou que "Lisboa tem de ser uma casa para os que cá nasceram e os que vieram para cá. É uma cidade tradicional e uma cidade global" e acrescentou "não há cidades perfeitas mas há cidades mais felizes do que outras".



"Não há cidades perfeitas mas há cidades mais felizes do que outras, por isso é que a nossa marca é o envolvimento das pessoas no processo de decisão na cidade. A comunidade tem que estar no meio de tudo", disse o novo presidente da capital.



Carlos Moedas refere que vai tornar Lisboa uma cidade fiscalmente amigável com iniciativas de resposta imediata e propostas de redução de porque uma câmara que queira fortalecer a comunidade, que confie na comunidade tem que libertar recursos", explicou.



O novo presidente da Câmara de Lisboa promete o "lançamento de um plano de acesso à saúde para os lisboetas com mais de 65 anos que não têm médico, um complemento para os mais carenciado".



Carlos Moedas quer que Lisboa seja vista como a "cidade que cuida de quem precisa".



Sobre a habitação, Moedas refere que está consciente que é necessa´rio fazer "mais e melhor nessa matéria. "Temos que ajudar os nossos jovens a comprar a primeira casa", disse.



Um outro marco do novo presidente é a mobilidade na cidade. Moedas quer "reduzir tempos, preços e emissões", prometendo numa melhor rede de transportes públicos, tornar o estacionamento mais acessível e redesenhar a rede de ciclovias para aumentar a circulação de bicicletas.