Carlos Pereira recusa nomeação para a ERSE

Depois do parecer negativo do Parlamento, socialista não aceita indigitação do Governo.

Por Salomé Pinto | 08:47

O deputado do PS Carlos Pereira renunciou à nomeação do Governo para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), depois de "ter tomado conhecimento do parecer desfavorável" à sua indigitação aprovado pelo Parlamento, revelou o parlamentar numa nota enviada às redações.



"Quero agradecer ao Governo pela confiança (...), mas não poderei aceitar a nomeação em causa", diz no documento.



O vice-presidente da bancada socialista contestou ainda a posição de todos os partidos, com exceção do PS, que chumbaram a nomeação: "Esta conclusão é desadequada porque é baseada em pressupostos político-partidários e subverte o próprio princípio da lei-quadro das entidades reguladoras", frisa.



O Governo terá agora que escolher um novo nome. Questionado pelo CM, o Ministério da Transição Energética limitou-se a responder que, "em breve, anunciará a sua proposta". Mas não será ainda esta esta semana, apurou o CM.



O líder do PSD, Rui Rio, considerou "extraordinariamente positivo" o chumbo do Parlamento à nomeação do socialista "porque os reguladores têm de ter pessoas com formação técnica e este não era o caso".



PORMENORES

Escolha de Carlos Pereira

O deputado socialista foi indicado à CRESAP para vogal da ERSE a 9 de julho por escolha do ex-ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral.



Indigitações para a ERSE

A presidente Cristina Portugal e a vogal Mariana Oliveira foram nomeadas para o regulador energético pelo atual Governo.



Outra nomeação polémica

A nomeação de Mariana Oliveira também gerou dúvidas porque foi adjunta do ex-secretário de Estado da Energia Seguro Sanches, mas o nome acabou por ser aprovado pelo Parlamento.