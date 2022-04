Nuno Melo foi este fim de semana ao Congresso do CDS, que o elegeu líder do partido, num Renault 4L sem seguro obrigatório, como foi possível verificar no portal da Autoridade de Supervisão de Seguros.Ao, Melo garantiu ter pagado "o seguro anual em setembro ou outubro de 2021", acrescentando que iria "pedir explicações ao Clube Português dos Automóveis Antigos", em que tem o seu seguro.questionou igualmente a mediadora, mas não obteve resposta.