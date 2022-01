Carteiras roubadas durante arruadas do PS e PSD em Guimarães

A PSP registou várias denúncias de furtos de carteiras que ocorreram durante as arruadas de domingo de PSD e PS, ações que juntaram centenas de pessoas na cidade de Guimarães.Fonte oficial do comando distrital da PSP de Braga confirmou aoque recebeu diversas queixas, não avançando com um número exato de situações. Ao que foi possível apurar, algumas das carteiras foram entretanto encontradas, embora já sem o dinheiro.Recorde-se que Rui Rio, durante a manhã, e António Costa, já na parte da tarde, estiveram no último domingo em Guimarães, em arruadas que contaram com uma grande mobilização popular, facto que terá sido aproveitado por carteiristas para os crimes que agora estão sob investigação e que não tiveram réplica nos outros concelhos do Minho por onde passaram Rio e Costa naquele dia. A PSP aconselha atenção redobrada a todos os que participam nestas ações de campanha na rua.