Casa de luxo de Luís Montenegro pode ser alvo de investigação do Tribunal Constitucional

A Transparência Internacional Portugal (TI) pediu, esta segunda-feira, ao Tribunal Constituicional (TC) que seja averiguado todo o processo de compra da nova moradia de luxo de Luís Montenegro, avançou a SIC Notícias.



O líder do PSD não comunicou ao TC o valor de uma moradia de luxo que construiu em Espinho. Ainda assim, o líder do PSD assegura que cumpriu sempre com todas as suas “obrigações declarativas”.



Na carta ao presidente do Tribunal Constitucional, enviada pela TI, é pedida "informação relativamente às dúvidas e questões noticiadas e quanto às diligências adotadas ou a adotar pelo Tribunal Constitucional".



"Estando em causa um titular de cargo político e público é "legalmente exigível e crítico esclarecer e informar os cidadãos (…) quanto ao devido cumprimento das obrigações legais, administrativas e procedimentais declarativas", conclui o TI citado pela SIC Notícias.