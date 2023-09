"Casas para viver": Manifestantes interrompem trabalhos no Parlamento. PSP identificou cerca de 20 pessoas

a redução e estabilização das prestações do crédito à habitação, o reforço à bonificação dos juros e o prolongamento da suspensão da comissão de reembolso antecipado.





PSD critica ausência do PS no parlamento

"O PS vive noutro mundo". Mariana Mortágua critica programa Mais Haitação A representante do Bloco de Esquerda (BE) começa por criticar o programa Mais Habitação. "Há gente desesperada que não tem onde viver, onde planear a vida, onde ter filhos. O programa não resolve nenhum dos problemas. O PS vive noutro mundo", disse. Mariana Mortágua destaca três medidas que, a seu ver, poderiam ajudar a melhorar a vida das pessoas: O teto as rendas, de acordo com a localização, obrigar os bancos a baixar prestações em relação aos seus lucros e proibir a venda de casas a não residentes.

15:28 | 21/09