Caso de Covid-19 no Governo levanta dúvidas sobre processo de entrega do Orçamento do Estado

Levantam-se dúvidas sobre o processo de entrega presencial do Orçamento do Estado esta segunda-feira na Assembleia da República, já que há dúvidas sobre se haverá necessidade de fazer isolamento profilático, mesmo se os testes derem negativo.O ministro Manuel Heitor já está em isolamento e os restantes governantes aguardam pelos testes desta segunda-feira. Segundo o gabinete do primeiro-ministro, só mediante esses resultados serão tomadas decisões em relação aos restantes governantes.O Governo reuniu-se em Conselho de Ministros, de forma presencial, na quinta-feira, no Palácio da Ajuda. Este domingo, a reunião extraordinária do Governo que aprovou a proposta de Orçamento do Estado foi feita por via eletrónica. Também não houve reuniões com os partidos à Esquerda apenas troca de emails e contacto telefónico, sabe oQuanto ao Presidente da República testou-se nos dias 6 e 7, tendo dado negativo. E deverá fazer teste esta segunda-feira. O procedimento já estava previsto face às deslocações que Marcelo Rebelo de Sousa terá durante a semana.