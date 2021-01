A polémica em torno da nomeação do procurador europeu marcou o arranque do debate entre a ex-eurodeputada do PS Ana Gomes e a bloquista Marisa Matias. “Da ‘Hola!’ ao Politico, isto está nas bocas do Mundo e é inconveniente quando estamos na presidência da UE”, atirou Ana Gomes na SIC Notícias. Marisa Matias considerou também que se trata de “uma situação vergonhosa”, mas que primeiro é essencial ouvir a ministra da Justiça.











Sobre o que separa as duas candidatas às eleições de 24 de janeiro, Ana Gomes criticou a posição da adversária no que toca ao Orçamento do Estado para 2021. “A Marisa [Matias] disse há dias que não vetaria este OE”, sublinhou a socialista, lembrando depois que “há uma contradição entre a Marisa dirigente do BE e a candidata”.