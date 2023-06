Caso Galamba tem dia crucial no Parlamento

Esta quarta-feira é dia do regresso ao ‘pecado original’ – o pagamento de uma indemnização de 500 mil euros à antiga administradora Alexandra Reis –, com a presença, esta tarde, de Hugo Mendes, ex-secretário de Estado das Infraestruturas, na comissão parlamentar de inquérito sobre a TAP. Contudo, o tema do arranque dos trabalhos promete manter a pressão sobre o Governo, já que esta quarta-feira será votado o envio ou não para o Ministério Público das declarações em que o atual ministro das Infraestruturas, João Galamba, terá mentido aos deputados.









