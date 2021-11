Azeredo Lopes, o chefe de gabinete de Rui Moreira entre 2013 e 2015 na Câmara do Porto, afirmou no Tribunal de S. João Novo que “desconhecia a natureza da procuração” que aconselhou o autarca a assinar, a 28 de novembro de 2013, para que o município “não deixasse de estar representado” numa audiência preliminar do processo que opunha a Selminho e o município.