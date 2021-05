"Nós não gostamos de Rui Moreira": Caso Selminho chega à convenção do BE

João Teixeira Lopes levou o caso Selminho à convenção nacional do Bloco de Esquerda, este domingo."Nós não gostamos de Rui Moreira [presidente da Câmara do Porto] porque trata a autarquia como se fosse o conselho de administração da Selminho ou dos poderosos", afirmou o candidato àquele município nas autárquicas de 2017, após desistência de João Semedo.Teixeira Lopes indicou que o autarca desenhou um acordo com a empresa da família "nas costas da cidade" e conclui: "A Câmara Municipal é do povo".Rui Moreira vai ser julgado por prevaricação e abuso de poder, decidiu o Tribunal de Instrução Criminal do Porto.O negócio de 2,2 mil milhões de euros com a venda de seis barragens em Trás-os-Montes foi abordado esta manhã na convenção do Bloco de Esquerda.Jóni Ledo, da comissão coordenadora distrital de Bragança, disse estar ao lado do Movimento Cultural da Terra de Miranda, que têm contestado o negócio."A resistência do povo transmontano não verga", garantiu ao discursar na convenção nacional que este domingo elegerá a nova mesa nacional do partido.