Catarina ataca maioria PS e perfila ministros

Líder bloquista garante que o partido aprendeu com o caso de Ricardo Robles.

Por Diana Ramos e José Castro Moura | 06:00

A coordenadora do Bloco de Esquerda deu este sábado o mote para a próxima legislatura avisando de que o grande objetivo dos bloquistas é travar uma maioria absoluta de António Costa. Catarina Martins avisou também que "o Bloco cresceu" e que está mais preparado para governar, deixando antever que num próximo Executivo exigirá aos socialistas a integração de dirigentes do BE nos cargos governativos. Sobre o passado, a líder diz que o partido aprendeu com os "erros" do caso Robles.



"Alguém acredita que a austeridade prevista no programa do PS não seria aplicada se o PS tivesse maioria [absoluta]? A política mudou porque o PS não teve maioria absoluta", atirou Catarina Martins no discurso de abertura da Convenção Nacional do BE, sob fortes aplausos.



A líder do Bloco garantiu que "neste mandato que agora termina mudou a democracia e mudou o Bloco", um partido que, no entender de Catarina Martins, "é hoje mais sólido e mais preparado nas suas propostas e nas suas análises". E de olhos postos no pós-legislativas de 2019, a coordenadora bloquista sublinhou que "o Bloco mostrou que tem gente capaz que sabe mais do que muitos ministros". Pegando no exemplo do que se passou nas últimas legislativas, Catarina Martins declarou ainda que "morreu o voto útil". "O acordo [com o PS] que travou a direita deu-nos mais força, mais conhecimentos e mais instrumentos", destacou Catarina. "Engane-se quem anunciou um Bloco rendido às evidências do poder", frisou assegurando que o partido "não mudou de cor" e continua "a correr por dentro e por fora".



Sobre os próximos quatro anos, Catarina Martins traçou o Serviço Nacional de Saúde e o investimento nos transportes públicos como prioridades naquela que será a negociação – pós ou pré-eleitoral – com o PS. E lançou o nome de Marisa Matias para as europeias de maio.



SAIBA MAIS

1999

O Bloco de Esquerda foi fundado em 1999 agrupando três partidos da extrema-esquerda: a União Democrática Popular (UDP), o Partido Socialista Revolucionário (PSR) e a Política XXI. Francisco Louçã, Miguel Portas, Luís Fazenda, e Fernando Rosas eram os rostos.



Legislativas

As primeiras eleições em que o BE participou foram as Europeias de 1999, elegendo Miguel Portas como eurodeputado. Em outubro desse ano, nas legislativas, o Bloco teve 2,46% dos votos e elegeu Louçã e Fazenda.



No caso do antigo vereador do Bloco "corrigimos o erro"

Catarina Martins não ignorou no discurso a polémica sobre a venda de um prédio reabilitado em Alfama, por 5,7 milhões, que ditou a demissão do ex-vereador Ricardo Robles. "Ficam a saber como no Bloco corrigimos os erros", começou por afirmar a líder do BE, adiantando que depois de o caso rebentar "o Bloco não abriu parêntesis nem mudou de assunto". "Ninguém viu o Bloco parado nem por um segundo a deixar de falar dos problemas de habitação."



Acordo com PS não é repetível e BE quer "infinito e mais além"

O antigo líder bloquista, Francisco Louçã, deixou o aviso logo à chegada: "O modelo do contrato que foi feito há três anos não se pode repetir. Tem de haver outro, e muito melhor". E lembrou que "não se pode negociar um próximo Governo como se tratou o OE deste ano". Já no discurso, usou uma expressão do filme ‘Toy Story’ para insinuar que o BE quer ir ao "infinito e mais além" nas eleições.