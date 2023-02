Catarina Martins abandona liderança do Bloco de Esquerda

Catarina Martins anunciou esta terça-feira que, por razões políticas, não será recandidata na próxima convenção do Bloco de Esquerda, saindo assim da liderança do partido. Anúncio foi feito em conferência de imprensa.



"Esta crise, multiplicada dentro do governo, é o final de um ciclo politico. Não há longos períodos de coordenação", disse Catarina Martins.





Em conferência de imprensa, a atual coordenadora bloquista fez um balanço dos últimos anos do partido, considerando que "foram dez anos extraordinários"."Eu estou aqui, eu sou daqui. O Bloco é o partido onde estou e vou estar presente em todas as lutas", despediu-se Catarina Martins.