A líder do Bloco de Esquerda acusou esta segunda-feira o Governo de nos últimos cinco anos não ter gastado "um tostão" nas medidas para prevenir os fogos florestais, reivindicando mais investimento nesta área.

"É preciso agir já. É a segurança que está em causa e não podemos continuar com observatórios, estudos e programas-piloto, porque as nossas vidas não são um projeto-piloto, porque o nosso país não é um relatório. É preciso ação concreta já e investimento já no território", disse Catarina Martins.