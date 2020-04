Catarina Martins afirma que maior instrumento de contenção tem sido comportamento da população

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou esta quarta-feira que "o maior instrumento da contenção" da pandemia tem sido o comportamento exemplar da população portuguesa, defendendo que Portugal tem todos os instrumentos constitucionais necessários e que devem ser respeitados.

No final da reunião com o primeiro-ministro, António Costa, sobre o plano de reabertura dos setores de atividade, Catarina Martins foi questionada sobre a possibilidade de o Governo decretar situação de calamidade depois do estado de emergência, que termina no sábado.

"Parece-nos que a situação decorrerá com normalidade em Portugal. Existem os instrumentos constitucionais que são necessários", respondeu.

Na perspetiva de Catarina Martins todos estes instrumentos "devem ser respeitados e as liberdades e garantias constitucionais seguramente são respeitadas também".

"Há todos os instrumentos necessários para a contenção que for precisa, sendo certo que na verdade o maior instrumento da contenção tem sido até agora o comportamento cívico, exemplar, da população portuguesa", enalteceu.

