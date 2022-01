Catarina Martins apela ao voto dos indecisos que querem defender o SNS

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu esta sexta-feira que, com tantos indecisos apontados pelas sondagens, é fundamental que esta campanha eleitoral seja sobre soluções para o país, apelando ao voto de quem quer defender o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

O sexto dia de campanha do BE para as eleições legislativas de dia 30 começou com uma visita à Unidade de Saúde Familiar (USF) da Baixa, no Martim Moniz, em Lisboa, uma jornada dedicada "a mostrar o melhor que o país tem" e "os serviços públicos que nunca faltaram" aos portugueses.

"Nós estamos aqui para dizer, no momento em que há tanta gente que está indecisa, mas que quer defender o SNS, que cada voto no Bloco de Esquerda será um voto numa solução no dia seguinte", comprometeu-se Catarina Martins.