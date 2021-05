Catarina Martins avisa que emprego é a "prioridade das prioridades"

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, considerou este domingo que o emprego a "prioridade das prioridades" para sair da crise, acusando o Governo de ter esquecido o seu compromisso de mais escalões de IRS, tema em que o BE insiste.

"Se a urgência é o emprego - e sabemos que é - cuidar da qualidade do emprego é a primeira medida para sair da crise. Justiça na resposta à crise, que terá de ser também justiça fiscal. O Governo parece ter já abandonado o compromisso do seu próprio programa de mais escalões de IRS. Pela nossa parte, não esquecemos", avisou, no encerramento da XII Convenção Nacional do BE.

Numa espécie de "cadernos de encargos" para as negociações orçamentais que hão de vir e deixando claro que o emprego é a "prioridade das prioridades" para sair da crise, Catarina Martins recordou que o Governo socialista recusou todos os compromissos propostos pelos bloquistas no Orçamento do Estado para 2021, no qual o BE votou contra.