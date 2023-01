Catarina Martins critica entrevista "desastrosa" de António Costa e diz que não responde ao país

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, criticou esta terça-feira a entrevista do primeiro-ministro à RTP, na segunda-feira, considerando-a "desastrosa" e lamentando que António Costa se tenha vitimizado sem dar respostas ao país.

"Há sobretudo uma enorme inversão do que é a responsabilidade do Governo. Quando vejo uma entrevista em que o primeiro-ministro se vitimiza por causa das crises, em vez de dizer como é que vai responder às crises, é um mundo de pernas para o ar", afirmou a deputada, continuando: "Um primeiro-ministro que se vitimiza em vez de responder ao país é um primeiro-ministro que não serve o país".

Em declarações à margem da apresentação de uma queixa da Comissão Política do BE na Procuradoria-Geral da República (PGR), a propósito de alegadas ilegalidades na contratação de mão de obra imigrante através de empresas angariadoras, a líder bloquista defendeu que "a única novidade é que António Costa assume que pode perder as eleições europeias", numa entrevista em que diz que o primeiro-ministro agiu "como se estivesse tudo bem".

"É uma entrevista, desse ponto de vista, desastrosa. O país precisa tanto de respostas e o país teve tudo menos isso", referiu, sem deixar de vincar a ausência de respostas: "Não vale a pena fazer de conta que é tudo problemas com a justiça, há problemas de responsabilidade política que precisam de ser respondidos. Não responde ao país, à inflação e o Governo não faz nada para que as pessoas consigam ter acesso aos bens essenciais todos os meses".