Catarina Martins defende presunção de inocência de Luís Monteiro

A coordenadora do BE defendeu esta segunda-feira que denúncias de violência doméstica nunca devem ser desvalorizadas, mas considerou que "uma acusação numa rede social não acaba com a presunção de inocência", referindo-se ao caso envolvendo o deputado bloquista Luís Monteiro.

Catarina Martins remeteu casos como o de Luís Monteiro para os tribunais, excluindo-os do "âmbito do partido".

Em 12 de maio, Luís Monteiro, que negou recentemente acusações de violência doméstica, pediu a sua substituição como cabeça de lista bloquista à Câmara de Gaia nas próximas eleições autárquicas, mantendo-se como deputado "com a concordância" da direção do partido.