Catarina Martins deixa parlamento no final da sessão legislativa

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, anunciou esta terça-feira que vai deixar de ser deputada no final da atual sessão legislativa, numa entrevista à agência Lusa em vésperas da convenção do BE na qual vai sair da liderança do partido.

Em entrevista à Lusa, que será divulgada na íntegra na sexta-feira, Catarina Martins considerou que "não tem muito sentido" continuar no parlamento "não sendo já coordenadora".

"Percebo também que temos uma série de dossiês em mãos, que o equilíbrio não é fácil e o que decidimos foi que eu ficarei até ao final desta sessão legislativa, o que quer dizer que, enquanto o Pedro Filipe Soares estará na comissão de inquérito à TAP, eu estarei na comissão eventual de revisão constitucional, mas no fim desta sessão legislativa vou sair", anunciou.