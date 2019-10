Catarina Martins disponível para apoiar o governo mas com condições

Catarina Martins subiu ao palanque do Teatro Thalia para dizer que está disponível para apoiar o governo socialista, mas não para o integrar, e desde que sejam "respeitados os compromissos" do BE assumidos durante a campanha.Pouco depois das dez da noite e ainda sem ser claro se o BE tinha ultrapassado ou não a prestação nas legislativas de 2015, a líder disse que "o PS tem condições para formar governo" e que até já tinha telefonado para "saudar António Costa".A líder disse que o apoio aos socialistas será condicionado a questões que foram bandeiras do partido durante a campanha, tais como "acabar com os cortes da troika que ainda existem na legislação laboral", garantir SNS totalmente público e exclusividade dos seus profissionais, "proteger serviços públicos , incluindo o controlo público dos CTT" e "recuperar investimento público", nomeadamente na habitação, transportes e emergência climática. A líder não respondeu se o BE está disponível para uma solução sem o PCP.Na sua primeira eleição, em 1999, o BE só teve 2,4 por cento dos votos. O apoio ao partido só ganhou expressão em 2005, e nas últimas Legislativas, quando teve 10,2 por cento, elegeu 19 deputados e tornou-se fundamental para viabilizar a solução à esquerda de Costa.Depois de votar em Gaia, a líder ainda ficaria em família antes de viajar para Lisboa. O BE reuniu-se no Teatro Thalia, nas Laranjeiras, mandado erguer pelo Conde de Farrobo. O nome evoca a musa da comédia na mitologia grega.O BE fez queixa à CNE por lhe ter sido recusado o acesso ao resultado da deliberação da assembleia de voto em Maximinos, Braga. O delegado do Bloco, Jorge Vilela, acusou a "tentativa de persuasão" de eleitores que eram "encaminhados" para as urnas por elementos da junta de freguesia do CDS. O presidente Luís Pedroso considerou as acusações "inqualificáveis".Líder vota na Secundária Almeida Garret, em GaiaJoana Mortágua diz que "há muito menos pessoas a decidir a composição do Parlamento"Líder chega ao Teatro ThaliaJorge Costa celebra derrota da direitaLíder discursa sem saber se BE ultrapassa ‘score’ de 2015- "O país não esqueceu. mostrou agora que não se esqueceu do legado do PSD e do CDS após a intervenção da Troika e a sua governação".Jorge Costa, diretor de campanha- "PS venceu por larga maioria e tem condições para formar governo"- "O Bloco de esquerda cresceu em todo o país"- "O BE estará no parlamento com toda a disponibilidade para negociar"Catarina Martins, líder do Bloco de esquerda