Catarina Martins diz que ainda não se sabe nada do desdobramento de escalões do IRS

A líder do BE, Catarina Martins, afirmou esta terça-feira que a progressividade do IRS é importante, mas escusou-se a comentar o desdobramento de escalões anunciado pelo primeiro-ministro, por nada se saber ainda do impacto dessa medida.

"Sabemos que o enorme aumento de impostos do governo PSD/CDS foi feito por diminuir escalões, diminuir a progressividade fiscal, e fazer as pessoas com rendimentos mais baixos pagarem taxas mais altas de imposto. E isto foi trágico para quem vive do seu trabalho, para quem vive do seu salário, da sua pensão", disse Catarina Martins.