Catarina Martins diz que legislativas abrem novo ciclo para a esquerda se levantar

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) disse este sábado que as eleições legislativas de janeiro abrem um novo ciclo para a esquerda "se levantar e ter a força" para resgatar os serviços públicos que fazem a democracia.

"O novo ciclo que estas eleições abrem, não é para se discutirem entendimentos entre o PS e o PSD para que fique tudo na mesma, mas sim para a esquerda se levantar e ter a força para resgatar salários, pensões, saúde, educação e justiça", afirmou Catarina Martins, em Lagoa, no Algarve.

Ao discursar na apresentação do cabeça de lista do BE pelo círculo eleitoral de Faro nas legislativas de 30 de janeiro de 2022, a líder bloquista defendeu que "estas eleições devem servir um novo ciclo para discutir o país que se quer e construir uma correlação de forças que responda às necessidades" das pessoas e do país.

"Precisamos de um novo ciclo que não se esqueça dos 30 mil alunos que estão sem professor a uma disciplina e desta vergonha de sabermos que o segundo período vai começar com tantas crianças e jovens sem professores", apontou.

No seu discurso perante os cerca de 80 apoiantes do partido, Catarina Martins apelou ao voto no BE, por considerar que "só o bloco pode fazer toda a diferença, num tempo de exigência dos que não desistem de Portugal, que assumem a responsabilidade de responder às crises do nosso tempo e que não se conformam com as desigualdades".

Catarina Martins participou em Lagoa, no Algarve, na apresentação de José Gusmão, economista e eurodeputado eleito em 2019 pelo BE, como cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Faro, nas eleições legislativas no próximo ano.

O candidato, de 45 anos, acumula, entre outros, os cargos de vice-presidente da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários (ECON) e do grupo interparlamentar para as questões da deficiência, coordenador do grupo da esquerda no Parlamento Europeu na Comissão de Assuntos Fiscais e membro suplente da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais.

José Gusmão é um dos autores do blogue sobre economia "Ladrões de bicicletas" e coautor dos livros "A crise, a troika e as alternativas urgentes", "ABC do socialismo" e "Economia com todos".