Catarina Martins elogia trabalho da PJ na detenção do ex-banqueiro João Rendeiro

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) elogiou este sábado a atuação da Polícia Judiciária (PJ) e a forma como fez o seu trabalho, numa alusão à detenção do ex-banqueiro João Rendeiro, na África do Sul.

"A PJ fez o seu trabalho e hoje é dia de saudar a polícia e a forma como faz o seu trabalho", disse Catarina Martins durante a intervenção na apresentação do cabeça de lista nas eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022 pelo círculo eleitoral de Faro, em Lagoa, no Algarve.

Catarina Martins adiantou que se a PJ fez o seu trabalho, "o parlamento também tem de fazer o seu, porque se João Rendeiro estava num 'resort' de luxo, é porque tinha contas 'offshore' que lhe permitiram fugir".