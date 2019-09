Catarina Martins em entrevista ao CM: “O PCP não é nosso adversário”

Não fugiu a temas complicados em questões internas do Bloco de Esquerda.Catarina Martins revelou as propostas contra o enriquecimento injustificado e a ideia de confiscar 100% da riqueza não explicada de políticos.– A mim cabe-me respeitar a ação da Justiça e a separação de poderes, mas há aqui duas perplexidades que gostaria de destacar sem discutir a ação do MP e os motivos do secretário de Estado.O ministro da Administração Interna tinha prometido uma investigação e não há resultados. E como este é um caso que envolveu contratação pública e relações familiares, há que lembrar que o primeiro-ministro pediu um parecer de PGR e que já era tempo de termos esse parecer.- Não tem a velocidade necessária. A morosidade é algo com que toda a gente se defronta e vemos sobretudo isso nas questões do crime financeiro. Já lá vão cinco anos desde a noite em que soubemos que íamos pagar o buraco do BES.... A Justiça precisa de outro tempo, mas também de mais meios.- Deve haver franqueza em todos os sítios em que estamos e já houve atuações doque achei que foram para lá do que deve ser a normalidade.Mas o que Rui Rio propõe é uma coisa perigosa. O segredo de justiça existe e tem de ser respeitado, mas se é violado não se devem culpar os jornalistas.Apertar as regras significa que um jornalista pode ser processado por lançar uma notícia, e isso limita a liberdade de imprensa. Se há um problema com fugas no MP não é criminalizando os jornalistas que isso se vai resolver.- O caso não teve nada a ver com corrupção, foi um negócio familiar que contraria o que o BE defende. Houve uma incoerência e o Ricardo afastou-se.A direção não conhecia o registo de interesses dos eleitos, continuamos a defender a privacidade, mas em matéria de registo de interesses a direção deve ser informada e não confrontada pelas notícias. Nos casos em que houve comportamentos que não eram conformes...- Ambos compreenderam solidariamente a necessidade de o fazer. Não era possível compaginar o que defendemos com determinadas falhas.- Estávamos a falar de pequenos casos de pessoas com comportamentos incoerentes e vemos em tantos partidos situações que se mantêm e chocam: a promiscuidade entre interesses económicos e os partidos.Nesta legislatura criou-se a Entidade da Transparência e é preciso garantir que ela terá os meios para agir. A transparência da atuação dos titulares de cargos políticos é um reforço da democracia.Temos depois uma proposta para o enriquecimento injustificado em que o BE tem estado isolado. Se um titular de cargo político passa a ter património que não é capaz de explicar, o Estado deve confiscar em 100% essa riqueza.- O que tentei sinalizar é que muitas das conquistas que tivemos –descongelamento das pensões, fim dos cortes, manuais escolares gratuitos – só foram possíveis porque não houve uma maioria absoluta.- O PCP não é nosso adversário. Nós temos divergência conhecidas, mas temos enorme convergência em muitas matérias.Ainda hoje ouvi o primeiro-ministro dizer que era bom haver dispersão de votos nos pequenos partidos, e o que tentei sinalizar foi precisamente para os socialistas perceberem que uma maioria absoluta é perigosa.- Não entraremos nunca um governo para fazer o programa do PS.– O BE é um partido socialista e ecologista, o que dizemos é que há conquistas que partidos do centro diziam serem suas e que foram abandonadas.A ideia do SNS foi criada por um partido social-democrata e hoje a sua defesa só está nos programas do BE e PCP. A ideia de que setores estratégicos não podem ser entregues a privados...- O BE propõe que o dinheiro dos contribuintes que está na banca seja transformado em controlo público. E defendemos – pois há problemas na banca pública e temos sido críticos com a CGD – que esta não se pode comportar como um banco privado.Deve ser aprovado no Parlamento o plano estratégico para a banca pública e definir critérios de serviço público.- São a urgência. Em relação à REN, Portugal deu ao estado chinês todo o poder. Há uma parte da REN – a gestão global de sistema, que custa 50 milhões – pelo menos essa parte temos de comprar. É, digamos assim, o coraçãozinho.Há quem diga que não gosta de nacionalizações, mas depois vive bem com a nacionalização chinesa da energia. Quanto aos CTT, a concessão termina para o ano. Teremos de usar esse facto para recuperar o controlo.Se recuperarmos essas empresas – não é preciso comprar as ações todas – o Estado recupera todo dinheiro investido.Ao contrário do PCP, o BE não inclui no programa referências à necessidade de uma reforma agrária. Catarina Martins reconhece que há "um enorme problema" no Alentejo com as culturas intensivas e superintensivas. "Não utilizámos esse termo [reforma agrária].É preciso é direcionarmos fundos da PAC para outras culturas que não aquela que deixa pouco valor no País".