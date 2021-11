Catarina Martins garante que Bloco de Esquerda "nunca permitirá que a direita faça Governo"

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse na quarta-feira que a Geringonça foi "um acordo bom para o país", mas ainda assim não foi "tudo o que o partido queria".



Catarina Martins disse ainda, em entrevista à RTP que a Geringonça foi "importante para afastar a direita do poder e quebrar um ciclo de empobrecimento do País".





Ainda assim, para a líder bloquista é importante vincar que o Bloco de Esquerda "nunca permitirá que a direita faça Governo".

"Não faltará vontade à esquerda de criar soluções para o País", acrescentou Catarina Martins garantindo que a decisão de ir a eleições nunca foi do Bloco de Esquerda. Contudo, Portugal precisa "de um acordo forte à esquerda".





Catarina Martins comentou ainda o salário mínimo do País garantindo que quem vive com esse dinheiro não consegue viver, apenas sobreviver. "Quem vive com o salário mínimo não vive, sobrevive", declarou.