A deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, voltou a ser eleita líder do partido, este domingo na XII Convenção.Catarina Martins conseguiu 224 votos e reuniu 54 dos 80 lugares possíveis na Mesa Nacional do partido. Em 2018, tinha conseguido 70 lugares.Em segundo lugar ficou a moção E. Conseguiu 68 votos, elegendo 17 lugares na mesa.