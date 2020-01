Catarina Martins reúne-se esta quarta-feira com António Costa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, revelou que vai reunir-se esta quarta-feira com o primeiro-ministro, durante uma participação no "Programa da Cristina" em que expressou também "enorme simpatia" que tem pelo líder comunista, Jerónimo de Sousa.

Catarina Martins foi hoje entrevistada no programa das manhãs da SIC, de Cristina Ferreira, o "Programa da Cristina", um espaço de entretenimento pelo qual têm passado ao longo do último ano vários políticos, como o primeiro-ministro, António Costa, o presidente do PSD, Rui Rio, ou a líder centrista, Assunção Cristas.

"Eu acho que não é surpresa para ninguém se eu disser que tenho uma enorme simpatia pelo Jerónimo de Sousa", respondeu a líder do BE, quando questionada sobre qual o líder com que tem maior empatia.

Para Catarina Martins, as causas em que se acredita "devem ser defendidas com convicção e com clareza", considerando que "o debate político é um debate que não deve ser sobre a personalidade de cada um ou sobre a vida privada de cada um", mas deve ser sobre propostas.

"Não se constrói projeto político sem as pessoas e qualquer projeto político que seja construído sem a capacidade de empatia, de compreender a situação do outro, nomeadamente das pessoas que têm as vidas mais difíceis, é um projeto político que não serve", afirmou.

Questionada sobre a dificuldade das pessoas perceberem o que é um Orçamento do Estado, a líder do BE defendeu que "as pessoas compreendem o que é ter mais salário ou menos salário, mais pensão ou menos pensão, o que é a fatura da luz ser mais cara ou mais barata".

"Os orçamentos são isso, são a decisão sobre a nossa vida. Vamos ver, eu logo à tarde tenho uma reunião com o António Costa, a ver se fazemos alguma coisa", antecipou.

Cristina Ferreira lançou depois o tema da violência doméstica, que, segundo Catarina Martins, foi o motivo pelo qual aceitou a presença no programa.

"Quando falamos sobre a vinda ao programa, a Cristina sabe que eu tenho muitas reservas, não por ter nada contra o programa, mas porque normalmente sou reservada sobre a minha vida privada, costumo mais ir a programas de informação, debate, mas quis vir porque a Cristina é a mulher com o programa mais visto deste país e que afirmou publicamente a causa de combater a violência doméstica", explicou.

Para a líder bloquista, "há muito a fazer em termos de leis em Portugal, mas é preciso mudar os comportamentos".

"Há uma parte do trabalho em que a Cristina e espaços como este acho que são essenciais. Temos de falar todos os dias para prevenir toda a violência, para pararmos com este que é o maior problema de segurança do nosso país", justificou.

Mesmo no final do programa, Cristina Ferreira quis saber o prognóstico de Catarina Martins sobre as eleições internas do PSD, mas a líder do BE escusou-se a fazer qualquer comentário.