Catarina Martins sobre "ultimato" de António Costa: "Não resolve nada nem mobiliza"

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse este sábado que o "ultimato" do primeiro-ministro, António Costa, acerca de uma possível crise política, "não resolve nada e não mobiliza ninguém".

"Não é o primeiro ultimato sobre crise política. Não resolve nada e não mobiliza ninguém. Precisamos, isso sim, de respostas fortes à crise sanitária, social e económica", pode ler-se numa publicação feita hoje por Catarina Martins na rede social Twitter.

A líder do BE acrescentou, na publicação em que reagia à entrevista de António Costa hoje publicada no Expresso, que as respostas à crise devem acontecer "desde logo, no OE2021" [Orçamento do Estado para 2021], e que o seu partido "concentra-se nas soluções para o país".