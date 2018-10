Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cavaco garante não recear "exame da consistência" das posições publicamente assumidas

Antigo presidente tem sido criticado por revelar conversas privadas que manteve enquanto chefe de Estado.

22:03

O antigo Presidente da República Cavaco Silva reiterou esta quarta-feira que sempre considerou que a "prestação de contas" é um imperativo de quem exerce cargos públicos, garantindo não recear submeter-se ao "exame da consistência intertemporal das posições publicamente assumidas".



"Sempre considerei que a prestação de contas aos portugueses é um imperativo de quem exerce altos cargos públicos", afirmou Cavaco Silva, durante a apresentação do segundo volume das suas memórias políticas, intitulado "Quinta-feira e outros dias", que decorreu esta quarta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



Cavaco Silva, que tem sido criticado por revelar conversas privadas que manteve enquanto chefe de Estado, nomeadamente por dirigentes socialistas, notou que no segundo volume das suas memórias existe um anexo em que enumera "os livros de prestação de contas" da sua ação enquanto ministro das Finanças e do Plano, primeiro-ministro e Presidente da República.



"São 23 publicações, 23. Nunca receei ser submetido ao exame da consistência intertemporal das posições publicamente assumidas, é algo que muito prezo", sublinhou.