Cavaco Silva, considerou um “absurdo total” a demora na eleição do novo presidente do PSD. “Muito negativo, nos últimos tempos, foi o arrastar desta situação na escolha do novo líder”, disse, em entrevista à CNN.



Nesta segunda intervenção pública de Cavaco Silva no espaço de apenas uma semana, o ex-Presidente da República arrasou Rui Rio, dizendo que o PSD sob a sua liderança “quase pareceu um partido regional. Penso que muitos eleitores viram [...] um PSD que era suporte do PS, quando às vezes era mesmo humilhado em debates”.



Perguntas CM 4 de Junho de 2022 PSD: Partido sai a ganhar com críticas de Cavaco a Rio? SIM NÃO Votar



Ao contrário de Rui Rio, disse: “O doutor Luís Montenegro tem muito claro na sua cabeça como é preciso fazer oposição neste momento.” António Costa reagiu a Cavaco, dizendo que “ele preocupa-se bastante com o seu lugar na História. Eu estou preocupado sobretudo com o futuro dos portugueses”. Já Marcelo disse que há várias maneiras de ser ex-Presidente e que ele próprio tenciona aproximar-se “o mais possível da visão minimalista”.