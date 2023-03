A ministra da Presidência respondeu esta segunta-feira às críticas de Cavaco Silva ao programa ‘Mais Habitação’. Mariana Vieira da Silva declarou que “aqueles que só sabem criticar e não têm contribuído para a construção de alternativas ficam com essas críticas”. Ao Governo, disse, cabe resolver problemas.O ex-Presidente tinha dito antes que “a atual crise é resultado do falhanço da política do Governo no domínio da habitação nos últimos sete anos”. E o presidente do PSD deu-lhe razão. Mas a ministra defendeu que o Governo teve o mérito de trazer o tema para a discussão e quer chegar a um pacote de consenso. Pacote esse que também foi criticado pelo líder do PCP.