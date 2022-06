Cavaco surpreendido com "apatia" dos sociais-democratas

O antigo presidente do PSD, Aníbal Cavaco Silva, mostrou-se esta sexta-feira surpreendido com a "apatia" dos militantes sociais-democratas, defendendo que "é fundamental acordá-los" e considerando que o partido devia "elogiar o trabalho" do antigo líder Pedro Passos Coelho.

Em entrevista à CNN Portugal, conduzida pela jornalista Maria João Avillez, que será transmitida hoje à noite na CNN Portugal, Cavaco Silva, que foi presidente do PSD durante uma década, lamentou a "apatia" recente dos militantes do partido.

Cavaco Silva criticava o facto de o PSD ter estado cerca de cinco meses "sem líder", entre as legislativas de 30 de janeiro e as eleições diretas do passado fim de semana.